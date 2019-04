Lazio-Udinese, gli undici: Inzaghi ritrova Parolo. Turnover per Tudor

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A metà strada tra Champions e salvezza: la Lazio insegue la qualificazione alla prima, l'Udinese caccia la seconda. Il recupero della 25^ giornata di Serie A, finalmente in campo, mette di fronte biancocelesti e friulani.

Simone Inzaghi schiera Patric nei tre di difesa, ritrova Parolo in mezzo al campo e sceglie Caicedo come partner d'attacco di Ciro Immobile.

Turnover per Igor Tudor che, privo di Pussetto, preferisce Lasagna a Okaka per completare l'attacco con De Paul. Titolare in difesa Wilmot, prima presenza dall'inizio per Badu, fin qui appena 5 minuti in stagione.

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Udinese.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Wilmot; Ingelsson, Badu, Sandro, Mandragora, Zeegelar; De Paul, Lasagna. Allenatore: Igor Tudor.