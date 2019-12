Lazio-Udinese, i voti ai tecnici: Inzaghi pilota automatico, Gotti rimandato

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Udinese 3-0 (9' e 36' rig. Immobile, rig. 46' Luis Alberto)

La Lazio vince e convince contro l'Udinese: quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, sesto successo di fila in Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, almeno in Italia, gioca col pilota automatico e anche oggi ha avuto bisogno solamente di 45 minuti per strapazzare l'Udinese e conquistare tre punti utili per consolidare il terzo posto in classifica. Da rivedere contro altri avversari la formazione bianconera, ora a +4 sulla zona retrocessione.

SIMONE INZAGHI 7 - Schiera in campo i suoi titolarissimi senza alcuna sorpresa, tanto nella formazione iniziale quanto nel risultato finale del match. Perché i suoi Fab Four sono in grande giornata e regalano spettacolo partecipando tutti e quattro alle azioni da gol della Lazio. L'intuizione Correa al fianco di Immobile nel 3-5-2 continua a pagare, visto che i due si trovano a meraviglia e il bomber campano continua a segnare a raffica. Bene anche i cambi (Cataldi, Jony e André Anderson) e l'approccio generale nella ripresa, con l'attenzione giusta nonostante le tre reti a favore e la partita già chiusa al 45'.

LUCA GOTTI 5 - Dopo la grande vittoria di Genova e il pareggio con la SPAL, ecco le sconfitte con Sampdoria e Lazio. Comprensibile e tollerabile quella di oggi, visto il maggior tasso tecnico dei biancocelesti, anche se l'Udinese stavolta sembra non essere proprio scesa in campo. Troppo distratta la difesa, con due calci di rigore sicuramente evitabili nel tentativo di fermare Correa; troppo spuntato l'attacco, con Okaka spesso abbassato a centrocampo e Nestorovski nervoso e fuori dagli schemi. Molto meglio la ripresa, quando gli ingressi di Barak e Fofana hanno permesso ai friulani di alzare nettamente il baricentro e provare a riaprire la partita pur non riuscendoci. Questo non era certo il test migliore per avere conferme sulla continuità di Gotti, ma la società ha l'obbligo di risolvere quanto prima il discorso allenatore per dare chiarezza a De Paul e compagni.