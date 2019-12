© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio e Udinese, in campo dalle 15 all'Olimpico per il 14° turno di Serie A. Tra le fila biancocelesti Inzaghi conferma tutti i titolari, con Immobile che torna a guidare l'attacco. Nello scacchiere friulano, invece, coppia offensiva Nestorovski-Okaka con Walace in mediana.

Questi, nel dettaglio, i due schieramenti:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Parolo, Cataldi, André Anderson, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Madragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka. A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Ter Avest, De Maio, Fofana, Kubala, Barak, Lasagna, Pussetto, Teodorczyk. All.: Luca Gotti.