Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: sorprese Cataldi-Parolo, davanti con Immobile c'è Correa

vedi letture

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Lazio-Udinese, lunch match del 9° turno di Serie A in programma alle 12:30 allo stadio "Olimpico" di Roma. Sorprese Parolo e Cataldi nella mediana biancoceleste, con Correa costretto agli straordinari in attacco al fianco di bomber Immobile. Tante assenze invece fra gli ospiti, a partire da mister Gotti sostituito in panchina dal suo vice Gabriele Cioffi. Per il resto, in difesa rientra Becao, a centrocampo trova spazio Arslan e il tandem offensivo è tutto argentino: Forestieri-Pussetto.

Ecco, nel dettaglio, le scelte dei due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Furlanetto, Hoedt, Marusic, Armini, Djavan Anderson, Leiva, Milinkovic, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto. A disp.: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Molina, Walace, Coulibaly, Ter Avest, Jajalo, Deuloufeu, Micin, Palumbo. Allenatore: Cioffi.