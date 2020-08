Lazio, ultimatum di Lotito a David Silva: entro domani si attende una risposta

vedi letture

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha deciso: entro domani David Silva, centrocampista in uscita dal Manchester City, dovrà dare una risposta ai biancocelesti. O non se ne farà nulla. Il presidente laziale ha infatti perso la pazienza per l'allungarsi dei tempi di una firma che sembrava imminente e ora non vuole più attendere. Se le voci sugli inserimenti di Juventus e Napoli sono state smentite dai club interessati su Silva, come riporta La Gazzetta dello Sport, persiste l'interesse del Valencia oltre che qualche nuovo approccio dal Qatar (destinazione però poco gradita all'iberico). Lotito comunque spera che stasera, dopo la sfida fra City e Lione in Champions, Silva riveli la sua scelta.