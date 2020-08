Lazio, ultimi giorni di vacanza. E i tifosi potranno vedere gli allenamenti ad Auronzo

Vacanze finite, o quasi, per la Lazio di Inzaghi, che oggi termina l'ultima settimana piena di vacanza. Immobile e Co. si godono i restanti giorni di relax con le rispettive famiglie, prime di fare rientro a Formello il 20: giovedì pomeriggio è infatti in programma il raduno. Poi domenica 23 la squadra partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove il primo allenamento ci sarà lunedì 24 mentre il rientro è il 3 settembre (con almeno un test amichevole). La buona notizia per i tifosi è che potranno assistere agli allenamenti del gruppo biancoceleste, come deliberato ieri dalla Regione Veneto. Al contrario di quanto trapelava nei giorni scorsi, gli spalti del campo 'Zandegiacomo' potranno ospitare le persone. Al massimo, però, potranno essere in mille: questa è l'unica restrizione presente nell'ordinanza regionale al fine di rispettare le distanze. Inoltre, a differenza degli altri anni, per ragioni di sicurezza, non verrà allestito il Lazio Style Village adiacente al campo.