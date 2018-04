Lazio, ultimo baluardo in Europa: il trampolino perfetto per Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una semifinale europea che manca dal 2002-03 e il grande obiettivo di raggiungerla da allenatore, dopo essere stato sfortunato protagonista sul terreno di gioco nella doppia sfida persa con il Porto di Mourinho. Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia dell'andata contro il Salisburgo, ha ribadito quanto la Lazio tenga a proseguire la sua marcia nell'Europa League, una competizione finora ostica per le formazioni italiane, che mai sono riuscite a raggiungere l'ultimo atto.

Il sorteggio ha riservato ai capitolini un avversario meno scomodo di Atletico Madrid, Lipsia o Arsenal, ma molto insidioso: gli austriaci, infatti, sono imbattuti nelle coppe europee da ben 19 partite, dallo 0-2 subito contro il Nizza il 3 novembre 2016. Un dato sottolineato dal tecnico piacentino, che teme l'organizzazione, la velocità e le ripartenze degli uomini di Marco Rose, capaci di eliminare Real Sociedad e Borussia Dortmund nei turni precedenti. Non sarà facile per la Lazio conquistare la vittoria e mettere in discesa il discorso qualificazione, ma la qualità dei singoli e la maggiore esperienza in campo internazionale potrebbero fare la differenza.

Novanta minuti per sognare e tenere a galla il calcio italiano, dopo le batoste subite da Juventus e Roma: il trampolino perfetto per permettere a Inzaghino di spiccare definitivamente il volo.