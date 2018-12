© foto di www.imagephotoagency.it

Il paradosso di questa Lazio: fare otto punti in meno al giro di boa ma essere in una posizione migliore. L'anno scorso la squadra di Simone Inzaghi aveva chiuso il girone d'andata con 40 punti: nemmeno nella stagione 1999/2000, anno dello scudetto e nemmeno, attenendoci ai campionati a 20 squadre, nel 2014-15, quello del terzo posto. Eppure con le big che dodici mesi fa andavano tutte a tavoletta il quarto posto era da dividere con la Roma. Il resto è storia, con 32 punti ottenuti nel girone di ritorno e il beffardo quinto posto.

32 punti che sono gli stessi conquistati al giro di boa di questo campionato da una squadra a detta di tutti indebolita, che ha perso Stefan de Vrij e Felipe Anderson. Ma che sono al momento sufficienti per chiudere il 2018 solitari al quarto posto. "Non paragoniamo questa stagione alla scorsa" hanno sempre ripetuto in casa biancoceleste, consapevoli che il lavoro del torneo passato è qualcosa di irripetibile. Un discorso che vale anche per le dirette concorrenti: la Roma ha dieci punti in meno. E anche Napoli e Inter, che sono saldamente davanti, non vanno forte come un anno fa. Un motivo in più in casa Lazio per sorridere. E adesso spazio al mercato.