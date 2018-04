Lazio, un conto aperto infinito con gli arbitri anche in Europa

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come in campionato, anche in Europa League la Lazio continua a non essere fortunata con gli arbitraggi. Nel corso del primo tempo contro il Salisburgo la squadra capitolina è stata penalizzata dalle decisioni del fischietto rumeno Hategan, che ha concesso un rigore al Salisburgo per un contatto veniale tra Basta e Dabbur e ha ignorato le proteste della panchina biancoceleste nel finale, quando Luis Alberto è andato a sbattere contro Ramalho. Simone Inzaghi, visibilmente contrariato, è andato subito a parlare con l'arbitro al duplice fischio, lamentando la disparità di trattamento in questi episodi controversi. Nella ripresa la Lazio dovrà ritrovare soprattutto serenità e poi alcune geometrie smarrite dopo aver subito il pareggio. Ma il conto con gli arbitri continua a essere aperto e la lista degli episodi si allunga, anche in ambito internazionale.