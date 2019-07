Lazio, un giugno dietro le quinte: ora tocca a te

© foto di Federico Gaetano

Non è importante fare e avere tutto subito. Ci vuole calma e pazienza per progettare e costruire una squadra dalle fondamenta solide. Serve ragionare: spesso la fretta è cattiva consigliera. Così in questo giugno mentre alcune big si davano da fare a suon di primi colpi di mercato, soprattutto quelle che avevano bisogno di mettere in ordine il bilancio, la Lazio è rimasta a guardare. O meglio, più che limitarsi a osservare, è più opportuno dire che abbia lavorato in silenzio. Profilo basso, sempre. Dietro le quinte, lontano dai riflettori e dalle prime pagine dei quotidiani: proprio come piace a Igli Tare. "Noi siamo come un diesel, all’inizio nessuno ci calcola, poi siamo bravi ad arrivare dove vogliamo", ha spiegato il diesse biancoceleste.

Dalla Danimarca per Vavro fino in Spagna per Jony, con un occhio di riguardo verso Ferrara, casa di Lazzari: per quest'ultimo manca solo l'ufficialità, attesa nelle prossime ore. Insomma la Lazio non è stata ferma in questo mese, come si potrebbe pensare. Ha messo in piedi una serie di operazioni che annuncerà prima del raduno fissato per il 9 luglio a Formello. Oltre ai tre sopracitati, c’è Adekanye, che arriverà a parametro zero dal Liverpool. Loro apriranno il mercato che avrà ancora da raccontare molto. Sia in uscita, con diverse cessioni da concretizzare, che in entrata, perché all’appello mancano ancora sicuramente un difensore (mancino), un centrocampista centrale e un attaccante. I tifosi sperano che in società abbiano le idee chiare, come hanno sempre dimostrato di avere negli ultimi anni. Di tempo ce n’è ancora, la fretta non c’è. Ma dopo un giugno a leggere acquisti altrui, ora anche i laziali hanno voglia di scoprire nuove carte per il mazzo di Inzaghi.