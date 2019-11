Lazio, Un gol fatto. Due divorati. Tanto basta. Il Cluj si sveglia tardi

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Cluj 1-0 (fine primo tempo): 24’ Correa

Lazio avanti nel risultato e in palla. Cluj con un palo a referto, ma poco altro. Questa la sintesi di un primo tempo di marca biancocelesti. La ripresa inizia con più sprint grazie ad una bella punizione di Jony finita larga non di molto dopo un’azione insistita di Adekanye. Al 53’ l’occasionissima per il pari del Cluj. Pallone scodellato al centro da sul limite dell’area per Omrani che viene murato a due metri dalla porta da Bastos che anticipa anche Proto. Al 59’ la Lazio risponde mangiandosi il secondo pallone del 2-0. Luis Alberto solo davanti all’estremo dei rumeni dopo l’imbucata di Correa, tenta un dribbling di troppo che gli costa il possesso del pallone. Al 69’ annullato sugli sviluppi di un calcio d’angolo il gol del pari del Cluj del neo entrato Traorè. Al 71’ ancora rumeni pericolosi con un’azione manovrata che parte dalla destra per servire Omrani che manca il bottino grosso. E’ chiaramente un Cluj più in palla e Inzaghi se ne accorge tanto da togliere Jony a favore di Lulic dopo il cambio, ruolo su ruolo fra Adekanye e Caicedo di alcuni minuti prima. Al 76’ Luis Alberto, in calo rispetto alla prima parte di gara, tenta di nuovo il tiro dalla distanza con poca fortuna. Ottanta secondi dopo sempre da lontano è la volta di Parolo che chiude con un tiro alto una bella azione manovrata sulla sinistra da Correa e Caicedo. Da qui al finire del match entrambe le squadre provano a sorprendere gli avversari in velocità sfruttando la fisiologica stanchezza che cala sui ventidue in campo. Brivido finale per la Lazio sul colpo di testa di Traore che manca di poco lo specchio della porta capitolina. La gara finisce qui. La Lazio vince. Un gol fatto. Due divorati. Tanto basta per rimanere in corsa. E ora ci si gioca tutto in casa del Rennes fra due settimane.