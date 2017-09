Lazio, un mercato alla Lotito e poche alternative per Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera - Roma fa il punto sul mercato della Lazio, un mercato definito "alla Lotito". Ai capitolini va "lo scudetto del saldo": venduti benissimo Keita e Biglia, giocatori in scadenza, l'unico acquisto di rilievo è stato l'esperto attaccante portoghese Nani. Inzaghi ha poche alternative per affrontare tre competizioni, ma la dirigenza laziale non ha lavorato male.