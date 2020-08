Lazio, un mercato che non decolla: al via la nuova stagione tra il borbottio della piazza

Un leggero malcontento della piazza ha accompagnato l'inizio della nuova stagione della Lazio, che ieri si è ritrovata a Formello per il primo ciclo di test sierologici e tamponi: nel tardo pomeriggio odierno è invece previsto l'allenamento in campo. Per la maggior parte della tifoseria, però, ciò che più conta adesso è il calciomercato, fronte su cui preme anche mister Inzaghi, non contentissimo per l'esito delle manovre biancocelesti. Motivo per cui non c'è in città quell'entusiasmo che ci si poteva attendere, vista l'ottima annata appena conclusa dalla squadra, che (oltre alla Supercoppa) è riuscita a tornare in Champions tredici anni dopo l'ultima volta. Tutto sembra essere passato in secondo piano - anche la probabile permanenza di tutti i top player - dopo il 'tradimento' di David Silva. Era il sogno estivo, è diventato un incubo dal quale molti laziali non riescono più a uscirne.

Borbotta, l'ambiente. Si aspettava qualcosa in più dalla società in sede di mercato: gli unici volti nuovi, al momento, sono Escalante (arrivato a zero dall'Eibar) e Kiyine (di rientro dal prestito alla Salernitana). Fares della Spal e Muriqi del Fenerbahce sono due trattative avanzate ma non ancora chiuse (lo ha confermato ieri con un comunicato il club turco), mentre rimane un'incognita il piano B per la difesa (Kumbulla è destinato all'Inter) e soprattutto per il centrocampo, dopo l'addio di Silva: James Rodriguez e Rafinha sono piste possibili, ma non ancora concrete. Così a due giorni dalla partenza per il ritiro di Auronzo, fissata per domenica pomeriggio, i progetti della Lazio stentano a decollare. I convocati per la preparazione usciranno domani: Inzaghi preme, vorrebbe avere qualche rinforzo nel più breve tempo possibile per integrarlo nel suo sistema di gioco. Lo stesso desiderio condiviso dai tifosi, cui basterebbe un segnale per ritrovare entusiasmo e fiducia.