Lazio, un mercato positivo ma non eccellente

Fonte: Dall'inviato a Roma

Calma piatta a Formello ieri, nell’ultimo giorno di calciomercato. Come prevedibile, dall’ingresso del centro sportivo biancoceleste non è entrato alcun nuovo giocatore. I tifosi, che ci hanno sperato fino alla fine, sono rimasti un po’ delusi e amareggiati, anche perché ancora devono smaltire le scorie dei 4 pali presi nel derby di domenica. La Lazio - fronte società - lo aveva fatto capire che sarebbe rimasta così. “Se si presenterà un’occasione la valuteremo”, il mantra ripetuto Tare in queste due settimane. Tradotto: rimarremo così.

A sessione chiusa, si può fare un bilancio complessivo che è positivo. La Lazio è una delle poche squadre che non ha venduto alcun big. Oltre a mister Inzaghi, sono rimasti Luis Alberto, Correa, Immobile ma soprattutto Milinkovic, la cui cessione avrebbe cambiato le prospettive di mercato. Se fosse stato venduto, è chiaro che Lotito avrebbe rinforzato la squadra con almeno 2-3 pedine. Ma è altrettanto vero che nessuno di questi eventuali acquisti avrebbe garantito un rendimento pari o migliore a quello del serbo, che invece può essere considerato il vero colpo estivo. Perché ormai i laziali si erano rassegnati, erano sicuri di perderlo. Invece no e sarà la stella della prossima stagione per illuminare il 4° posto Champions. A una base già consolidata, forte e vogliosa riscatto, il club ha aggiunto Lazzari, uno dei migliori quinti delle ultime stagioni di A. Aumenterà sicuramente la qualità della squadra, così come Vavro. Classe 1996, pagato 11 milioni: si sta adattando nella nuova realtà ma alla lunga uscirà fuori. In più sono stati presi Jony (terzo miglior assista in Liga l’anno scorso) e due giovani di prospettiva come Adekanye e André Anderson.

Se dovessimo dare un voto, sarebbe un’ampia sufficienza. La squadra è ricca di qualità e completa: nell’undici titolare è la favorita per il 4° posto. Per arrivarci, però, non basterà: servirà l’aiuto di tutto il gruppo, dal primo all’ultimo. E qui forse la società avrebbe potuto fare qualcosa in più, motivo per cui il giudizio sul mercato biancoceleste non può avere la lode. Sarebbero bastati un paio di elementi affidabili e di livello per allungare la rosa di mister Inzaghi, che ora dovrà sperare di avere sempre l’infermeria vuota. Non c’è stato il guizzo che tutti si aspettavano e che il duo Lotito-Tare, in passato, aveva spesso fatto. C’è da sottolineare anche che questa società negli anni, a suon di risultati, si è meritata credibilità e fiducia. “Ho letto giudizi troppo affrettati” ha detto il ds laziale qualche giorno fa. Ha ragione, ci vuole pazienza. Solo col tempo si capirà o meno la bontà del lavoro svolto in estate.