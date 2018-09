Lazio, un'occasione per tutti. C'è chi la sfrutta e chi no

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Personalità. E in certi casi - per i più giovani - anche la chiara voglia di mettersi in mostra. La gara contro l'Apollon Limassol, del resto, era un'occasione per molti. Anzi, moltissimi. Otto titolari nuovi rispetto alla formazione tipo della Lazio: chi più, chi meno, stasera si è messo in gioco. Inzaghi, da buona guida/allenatore, ha elogiato e fatto i complimenti a tutti. "Sono andati molto bene", il netto pensiero del post gara riferito a chi in campionato non gioca. E' il caso di Badelj (ottimo regista alla Fiorentina, ancora indietro nella Lazio), Durmisi (il più vicino a rosicchiare posizioni tra i titolari della Lazio in Serie A) e Murgia (giovane di belle speranze che al momento trova spazio quasi solo in Europa League). Il tutto, senza dimenticare Felipe Caicedo. Forse colui col compito più difficile: insidiare Ciro Immobile. Un'impresa che, rispetto ai compagni, sembra davvero essere lontana.