Lazio, un ritorno a sorpresa. E se Lukaku fosse la carta in più?

Con un video su Instagram giovedì sera, dal nulla dopo mesi di assenza, aveva documentato il proprio ritorno in campo. Allenamento differenziato con catti, cambi direzione e appoggio della palla in una porticina sulla linea laterale. Poi ieri Jordan Lukaku per la prima volta si è aggregato al gruppo, partecipando addirittura alle prove tattiche a Formello. Il laterale mancino belga, impiegato soltanto 70 minuti quest'anno (con un assist, a Firenze), è di fatto un corpo estraneo al progetto Lazio da almeno tre anni. Ha subito operazioni a entrambe le ginocchia per risolvere dei problemi ai tendini e nonostante ciò non sembrerebbe essere pronto per tornare con una certa continuità.

Più volte la società ha sperato di poterlo rimettere a disposizione di Inzaghi. In passato è stato un'arma importante e anche decisiva a partita in corso, come nella Supercoppa italiana del 2017 vinta 3-2 contro la Juventus. E sarebbe stato una risorsa preziosa in questo mini campionato che per la Lazio ripartirà mercoledì prossimo a Bergamo, anche alla luce dell'assenza - sempre in quel ruolo - di capitan Lulic. Per questo la sua presenza ieri sera deve essere presa, sì con consapevolezza del suo difficile passato clinico, ma anche come un bel segnale in vista di un tuor de force pesante per il gruppo biancoceleste.

Poi si penserà al futuro, che appare già scritto, indipendentemente da cosa accadrà. L'anno scorso, durante la sessione invernale di calciomercato, è stato vicino al trasferimento al Newcastle. L'affare però è saltato dopo l'esito negativo delle visite mediche, con gli inglesi che non hanno più voluto chiudere l'operazione con la Lazio. Che nella prossima finestra proverà a trovargli comunque una sistemazione: altrimenti rimarrà a Roma fino al 2022, quando gli scadrà l'attuale contratto da un milione di euro netti a stagione.