Lazio, una cinquina per rispondere alle critiche post derby (e mercato)

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata una settimana facile quella appena trascorsa per la Lazio, criticata fortemente per la (pessima) prestazione nel derby contro la Roma (1-1) e scossa dalle ultime ore di calciomercato bollenti per l’affare, poi sfumato, Giroud. C’era la paura, nella sponda biancoceleste della città, che la squadra si potesse far distrarre o non trovasse la concentrazione giusta per affrontare all’Olimpico una Spal penultima in classifica. Ma già dal 3’ minuto (gol di Immobile) di un primo tempo poi finito 4-0, gli scettici si sono dovuti ricredere perché la Lazio ha subito dimostrato di esserci. Il 5-1 finale è un ulteriore segnale lanciato da una squadra forte, tecnicamente e mentalmente, che ha in testa solo un obiettivo: entrare in Champions. Traguardo, un sogno che a Formello inseguono da anni, che diventa sempre più concreto: Atalanta e Roma (4° e 5°) sono a 10 punti da Milinkovic e compagni, che mercoledì dovranno recuperare in casa la gara con l'Hellas Verona. Se dovesse arrivare una vittoria, potenzialmente la distanza diventerebbe di 13 punti (sempre con un successo quella con la Juventus sarebbe solo di 2 lunghezze).

Classifica a parte, ciò che stupisce della Lazio di Inzaghi è la solidità mentale dimostrata contro la Spal. Un ostacolo che sarebbe potuto essere sottovalutato, ma che invece è stato affrontato con umiltà, rispetto, tenacia e determinazione. Aspetti necessari per fare bene nel calcio. E così dopo l’iniziale vantaggio di Immobile, la squadra non si è fermata andando in rete anche con Caicedo (doppietta) e di nuovo con l’attaccante della Nazionale azzurra, sempre più primo nella classifica marcatori di Serie A con 25 centri (Ronaldo lo insegue a 19). Anche la gara di ieri è stata un’altra prova di maturità superata a pieni voti. Come se tutto ciò che è successo fuori Formello - dalle polemiche post derby a quelle del mancato mercato invernale - non fosse entrato nello spogliatoio più unito e compatto che mai. Che ha risposto come meglio non avrebbe potuto vincendo la 7° gara consecutiva in casa: in Europa solo Liverpool (20) e Gladbach (8) possono vantare una striscia del genere. E dopo l'Hellas, il prossimo match all'Olimpico è lo scontro diretto con l'Inter.