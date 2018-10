Lazio, una mini crisi che mina le certezze. E il tempo non è amico

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

Non solo non c'è stata la reazione. Se vogliamo, la prestazione della Lazio contro l'Eintracht Francoforte è stata pure peggiore di quella vista nel derby perso contro la Roma. Tradito dai suoi uomini chiave (e non solo), Simone Inzaghi avrà molto su cui lavorare. Già a partire da la mattina di venerdì, quando la Lazio sosterrà l'allenamento di scarico direttamente a Francoforte. Il tempo, del resto, non è tanto. Domenica c'è la Fiorentina all'Olimpico, un cliente scomodo, soprattutto in questo periodo.

Un periodo, di fatto, che aggiunge alle scorie del derby anche gli strascichi di un brutto ko in Europa League che non assume proporzioni maggiori soltanto perché nell'altra gara del girone, l'Apollon riesce a pareggiare in extremis impedendo al Marsiglia di raggiungere proprio la Lazio in classifica.

Nonostante sia ancora lontana la parola crisi (così come la parola "ritiro", opzione allontanata dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa), ad essere minate più che altro sono le certezze su cui il tecnico biancoceleste ha impostato la stagione. Se il derby con la Roma aveva in qualche modo riallineato le gerarchie tra titolari e riserve, la sconfitta contro l'Eintracht Francoforte non ha fatto altro che acuire i dubbi su chi, realmente, in questo momento è in grado di trascinare il resto dei compagni.