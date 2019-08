Lazio, una punta oltre Immobile e Caicedo: piace Bas Dost, idea Pellegri

Simone Inzaghi si è convinto: per la prossima stagione vuole un terzo attaccante in rosa, oltre a Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono almeno tre i nomi sul taccuino di Igli Tare, a partire da Fernando Llorente che chiede però tanto, 4 milioni a stagione per tre anni. Le alternative sono invece Pietro Pellegri del Monaco e Bas Dost dello Sporting Lisbona.