Lazio, una sconfitta che brucia: riordinare subito le idee, martedì c'è il Borussia Dortmund

Passo indietro per la Lazio. Dopo il pareggio interno contro l’Inter, la truppa di Simone Inzaghi incappa in un’altra sconfitta pesante questa volta sul campo della Sampdoria. Una prestazione sottotono per i ragazzi di Simone Inzaghi che raccolgono la seconda sconfitta in tre gare. Le assenze pesano come macigni specialmente nella fase conclusiva dell’azione dove né Caicedo, né Correa e né Muriqi riescono a pungere a dovere. Sulle fasce invece la formazione di Ranieri ha avuto vita facile mentre Luis Alberto e Milinkovic-Savic hanno commesso troppe imprecisioni. Sia chiaro, la stagione è appena all’inizio ma serve una sterzata decisa anche perché il prossimo avversario all’Olimpico in Champions si chiama Borussia Dortmund e poi arriverà l’ex Mihajovic con il suo Bologna.