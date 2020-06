Lazio, una settimana fondamentale tra tamponi e ritorni importanti

Altra serie di tamponi per la Lazio, che nel pomeriggio di ieri si è ritrovata a Formello per il primo allenamento della settimana. Che assume particolare rilevanza nell’economia della preparazione biancoceleste e non solo perché è la terzultima prima della ripresa della Serie A. Ma anche perché verranno delineate alcune situazioni importanti. La prima è quella legata ai quattro giocatori ancora all’estero, che rientreranno entro venerdì 5, quando verranno eseguiti altri tamponi (come da normativa a 4 giorni di distanza da oggi). Proto, Lukaku, Djavan Anderson faranno rientro a Formello, insieme soprattutto a capitan Lulic. Lui è il più atteso, anche perché la società e lo staff medico potrà vedere da vicino la situazione della sua caviglia, ancora dolorante dopo i due interventi di fine febbraio. È indietro nel programma riabilitativo, la speranza è riaverlo nel mese di luglio.

Sarà anche la settimana del ritorno in gruppo di Strakosha, reduce da una fastidiosa tendinite. Ieri non ha svolto l’allenamento con i compagni, che torneranno in campo a Formello questa mattina.