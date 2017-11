Lazio unica a punteggio pieno in EL: Inzaghi inarrestabile

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarebbe bastato un pareggio alla Lazio per accedere ai sedicesimi di finale ma a una manciata di secondi dalla fine della gara contro il Nizza è arrivato l'autorete di Le Marchand che ha regalato anche il primato ai biancocelesti. Dopo quattro giornate il club capitolino è l'unico a essere riuscito a vincere tutte le partite fin qui disputate e può vantare il primato di essere a punteggio pieno nell'Europa League 2017/18.

La formazione di Simone Inzaghi sembra essere inarrestabile in campo europeo e il tecnico può dormire sonni tranquilli e pensare soltanto al campionato fino al prossimo febbraio, quando inizierà la fase a eliminazione diretta. Serviva una prova di forza contro i francesi per far vedere a tutti che anche senza Ciro Immobile questa squadra possa essere competitiva e così è stato.

Adesso la testa sarà tutta per la sfida dell'Olimpico contro l'Udinese che potrebbe chiudere il ciclo tra le due soste per gli impegni delle Nazionali in modo perfetto. Nelle sei gare finora disputate, due contro il Nizza in Europa e contro Juventus, Cagliari, Bologna e Benevento, la Lazio ha infatti conosciuto soltanto la parola vittoria. Battere i bianconeri di Delneri significherebbe en plein, per la gioia di tutto il popolo biancoceleste che attenderà poi con ansia il derby del prossimo 18 novembre.