Lazio, United più freddo su Milinkovic: no a 100 milioni per una riserva

© foto di Federico Gaetano

Asta internazionale per Sergej Milinkovic-Savic? È l'obiettivo di Lotito e Tare, ma forse i vertici della Lazio dovranno rivedere le proprie richieste. Dopo il no di Marotta, motivato proprio dal prezzo ( CLICCA QUI! ), arriva anche il raffreddamento del Manchester United. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i Red Devils, pur interessati, non sarebbero disponibili a spendere 100 milioni di euro per quello che nelle idee di José Mourinho potrebbe essere comunque una riserva, vista la presenza di Pogba in squadra.m