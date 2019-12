© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uscite in vista in casa Lazio che ha già piazzato ufficialmente Riza Durmisi al Nizza. Il club vorrebbe piazzare Jordan Lukaku, belga che fatica a trovare spazio e che sulla sinistra è finito oramai a fare la terza scelta dietro a Senad Lulic e Jony. Non solo: potrebbe partire, spiega Tuttosport, anche Valon Berisha, magari in prestito, considerata la presenza di Danilo Cataldi e Marco Parolo come prime riserve in mediana.