Lazio, utile di 37 milioni. Le altre società di Lotito ne costano 7,4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Utile da 37 milioni di euro per la Lazio di Claudio Lotito. Lo riporta CalcioeFinanza.it, che evidenzia altresì come il costo complessivo delle altre società di Lotito sia arrivato a 7,4 milioni di euro. Si tratta principalmente di vigilanza e altri servizi connessi ai servizi nei confronti del club biancoceleste, mentre la Salernitana "costa" 3 milioni di euro, ma le virgolette sono più che dovute. Non si tratta infatti di aspetti commerciali ma semplicemente di calciomercato e acquisti di calciatori dal club granata, tra cui l'esterno offensivo Sprocati.