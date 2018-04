Lazio, Valon Berisha nel mirino: concorrenza inglese per il kosovaro

Lo aveva ammesso Igli Tare stesso: Valon Berisha è finito da tempo sul taccuino del diesse della Lazio, il profilo del centrocampista è seguito con grande interesse dalle parti di Formello. D'altronde, il calciatore del Salisburgo - autore di uno dei due gol sui quali si appendono le speranze del club austriaco - non piace solo alla Lazio. Come riportano i media inglesi, il norvegese naturalizzato kosovaro interessa anche al Liverpool, con il quale il Salisburgo avrebbe già avviato i contatti. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Newcastle, come riporta Lalaziosiamonoi.it.