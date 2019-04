© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una stagione complicata, le aspettative non rispettate. Valon Berisha non ha avuto la possibilità di mostrare ancora tutte le sue qualità alla Lazio. Sta lavorando però per tornare più forte di prima e ha affidato ai social il suo pensiero: "È stato un anno difficile finora, ho dovuto fare i conti con molti infortuni. Sto lavorando e lottando per tornare una o due partite prima della fine", ha scritto l'ex centrocampista del Salisburgo.