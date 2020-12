Lazio, Vavro in uscita: il club al lavoro per trovargli una sistemazione a gennaio

Il mercato si avvicina e la Lazio studia le entrate, ma lavorerà sicuramente in uscita. In lista di sbarco c’è Denis Vavro, è fuori dal progetto di Inzaghi, escluso dalle liste campionato e Champions, non rientrerà in gioco nemmeno dopo il mercato invernale. Lo slovacco non piace al tecnico, non lo considera adatto alla difesa a tre e il giocatore vuole trovare una nuova sistemazione. Il giocatore aveva sofferto per un principio di pubalgia, poi però era andato in nazionale giocando senza problemi. Poco dopo è arrivato il taglio anche dalla lista per la Serie A. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.it.