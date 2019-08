Denis Vavro, nuovo difensore della Lazio, si è presentato oggi ai suoi tifosi in conferenza stampa, spiegando di essere pronto già per l'esordio di domenica, quanto i biancocelesti sfideranno la Sampdoria: "Sono felice e pronto per domenica. Ho sensazioni positive, sono carico. Voglio dimostrare quanto valgo. Ho un contratto molto lungo e voglio migliorare. La squadra è molto forte, abbiamo obiettivi importanti e dobbiamo cominciare col piede giusto. Ho apprezzato anche i tifosi, questo club è storico. La difesa a tre? Non è un problema per me, ci ho giocato alcune volte anche in Danimarca. Mi trovo molto bene come difensore destro, mi piace anche attaccare. Piano piano sto imparando i vari schemi di Inzaghi".