© foto di Caponetti

Denis Vavro, nuovo giocatore della Lazio, è intervenuto sul portale Profutbal.sk. Ecco le parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: "Mi sento benissimo, non ho mai sperimentato la preparazione in Italia e posso dire che l'ho superata al meglio. Ho tutto il periodo di preparazione alle gambe e mi sento in forma, forse ero abituato a giocare le prime due giornate di campionato, ma non la considero una cosa negativa. Quando ho capito di non giocare all'esordio in Serie A con la Sampdoria pensavo di essere pronto e concentrato per la partita con la Roma".