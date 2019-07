Lazio-Vavro sì, ma non basta: il punto sulla difesa

© foto di Federico Gaetano

Ha perso l’aereo giovedì mattina, Denis Vavro. Ma non vuole perdere la grande occasione chiamata Lazio: sarà lui il nuovo difensore per Inzaghi. Dieci milioni e mezzo è la cifra dell’operazione, contratto firmato fino al 2024. Destro di piede, 193 centimetri d’altezza che abbina a una discreta velocità e ha un ottimo senso della posizione. Nel 2017 ha vinto il premio come miglior giocatore della Slovacchia U21, poi si è conquistato anche il posto nella nazionale maggiore, dove fa coppia con Skriniar.

Andrà a rinforzare un reparto, la difesa, che necessiterà di parecchi interventi durante il prossimo mese. Partiamo dalle uscite, che ora diventano prioritarie. Wallace e Patric non rientrano nei piani societari e sono pronti a salutare. Radu, invece, è ancora un’incognita: la Lazio gli ha comunicato che non sarà in cima alle gerarchie e che lo lascerà partire in caso di offerta. Dopo 12 anni in biancoceleste è sulla strada dell'addio ma mai dire mai: c'è Inzaghi che continua a spingere per risanare lo strappo. Nelle idee della dirigenza, una volta sistemati loro tre, ci sarà spazio per un ulteriore arrivo. Servirà un mancino, un centrale che sappia all'occorrenza anche giocare laterale basso. Biraschi, nonostante sia destro di piede, ha spesso giocato sul centro sinistra ed è un nome caldo, così come quello di Hinteregger. Gli scenari però sono soliti cambiare in maniera improvvisa, dunque sorprese non sono escluse. Ora Vavro, poi chissà.