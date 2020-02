Fonte: lalaziosiamonoi,it

© foto di Federico De Luca

17esima giornata del campionato di Serie A. La Lega rinvia Lazio-Verona a causa dell'impegno in Supercoppa dei biancocelesti. La Fiorentina invece disputa regolarmente la sua gara contro la Roma. All'83esimo minuto Montella manda in campo Eysseric. Lo stesso calciatore passato nella finestra di gennaio al Verona, e subentrato al 70esimo della gara di recupero all'Olimpico disputatasi mercoledì. Due volte in campo nella stessa giornata, una circostanza insolita intorno alla quale, riporta Gazzetta.it, ci sarebbe un vuoto normativo che potrebbe dar modo di intervenire