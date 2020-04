Lazio, verso la ripresa: Leiva fissa l'obiettivo 18 maggio

vedi letture

Si vuole accelerare in casa Lazio, in tutti i sensi. Nel riprendere il prima possibile gli allenamenti, per la maggior parte del gruppo, e nella riabilitazione dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio, nel caso di Lucas Leiva. Operatosi in Paideia il 4 aprile per un'infiammazione cartilaginea che si trascinava da tempo, la scorsa settimana ha ripreso l'attività fisioterapica come da protocollo (reso possibile "in presenza" secondo le leggi). Ha ripreso a camminare, sforzando piano piano la gamba interessata. I tempi di recupero stabiliti erano di 40-45 giorni, il che lascia pensare che manchi poco affinché possa tornare a correre. E se dovesse essere confermata la data del 18 maggio come quella della ripartenza delle sedute in gruppo, il brasiliano potrebbe godere così delle 3/4 settimane per potenziare il muscolo e rimettersi a completa disposizione a metà giugno, quando ripartirà (e se ripartirà) la macchina della Serie A.