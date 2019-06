Lazio verso la rivoluzione in difesa: i 3 nomi in entrata nel mirino di Tare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà rivoluzionato in estate il reparto difensivo della Lazio, con il ds Tare intenzionato ad accontentare mister Inzaghi. In questo senso - sottolinea il Corriere di Roma - il primo profilo in entrata corrisponde a quello di Izzo, che però è molto difficile da raggiungere: Cairo e Mazzarri lo ritengono un punto fermo del loro Torino.

Seconda opzione - Attenzione poi a Bonifazi, che rientrerà proprio in granata dalla SPAL ma potrebbe - lui sì - essere ceduto: sull'azzurrino hanno messo gli occhi diverse società, compreso il Milan; il ragazzo è di Rieti e tifoso della Lazio, potrebbe diventare un obiettivo rilevante della società biancoceleste.

Terza opzione - Gli intrighi portoghesi, inoltre, potrebbero portare Bruno Viana dello Sporting Braga (mentre resta viva l’ipotesi Romero ma solo eventualmente nell'ambito dell’operazione Milinkovic-Savic con la Juventus).