Vertice di mercato a Dubai tra il ds della Lazio Igli Tare e l'agente Jorge Mendes. Come riporta Radiosei, tra i temi di discussione ci sarebbe stato anche il futuro di Wallace. Il difensore brasiliano continua a non convincere mister Inzaghi, ma dovrebbe restare nella capitale fino a giugno per poi accasarsi altrove in estate. Per lui, intanto, va comunque registrato un sondaggio del Wolverhampton.