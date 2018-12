Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Serata importante per la Lazio che a 'Spazio Novecento' sarà impegnata nella tradizionale cena di Natale. In questi minuti stanno arrivando i giocatori con le rispettive compagne, lo staff tecnico guidato da mister Inzaghi e tutti i dipendenti della società. Con loro, ovviamente, anche l'aquila Olympia. Fra i primi ad arrivare nel locale del quartiere Eur ci sono Francesco Acerbi, Dusan Basta e il direttore sportivo Igli Tare. Fra i più acclamati e ricercati dai tifosi c'è sicuramente Ciro Immobile, arrivato al fianco della compagna Jessica, così come Sergej Milinkovic-Savic che si è intrattenuto a lungo con i tifosi per foto e autografi. Di seguito alcune immagini della serata dal nostro inviato.