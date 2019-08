Lazio, via Badelj ma non entra nessuno: azzardo o strategia?

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Federico Gaetano

La Lazio rischia. Azzardo o bluff? Si vedrà. Sta di fatto che per ora non arriverà alcun centrocampista per sostituire Milan Badelj, tornato nella sua Firenze. Questo quanto trapela dalla società, che aveva già deciso di accontentare le richieste del croato e fatto tutte le valutazioni del caso per quanto riguarda il reparto. Una cessione a cui non corrisponderà un'entrata, nonostante le casse di Formello non siano vuote.“Così non va bene, ci siamo indeboliti”. I laziali non condividono, al momento, questa mossa. E in effetti non hanno tutti i torti, perché sulla carta sono più i pericoli che le certezze. L'obiettivo del club sembrerebbe essere quello di valorizzare e puntare su dei giocatori di valore che però non hanno ancora dimostrato di essere all'altezza del quarto posto. Cataldi per esempio ha sempre sofferto il ruolo di play basso, Berisha è reduce da una doppia operazione al ginocchio e André Anderson non ha ancora mai esordito in Serie A. Gli unici punti fermi sono Parolo, Lucas Leiva e Luis Alberto. Pochi considerando le tre competizioni in programma nella prossima stagione. In attesa sempre di capire sviluppi sul fronte Milinkovic, che sposta eccome prospettive ed equilibri biancocelesti. In caso di sua cessione arriveranno sicuramente due nuovi acquisti, ma al momento è tutto congelato. Se dovesse rimanere, ne guadagnerà sicuramente in qualità la squadra.

Da Marienfeld, quartier generale pro tempore della banda romana, trapela calma e tranquillità. La si può interpretare in due modi. O sono sicuri delle scelte fatti e dei giocatori attualmente in rosa. Oppure è una strategia: lavorare a fari spenti, senza attenzione mediatica, per cercare di trattare in silenzio ed evitare la concorrenza di altri club. La seconda ipotesi è possibile dato che la Lazio è solita lavorare così. "Ho avuto delle garanzie sugli acquisti", ha detto un paio di settimane fa Inzaghi, che a maggio ha studiato e progettato tanto la nuova squadra con Tare. Meritano fiducia, anche il diesse: i risultati parlano chiaro. Sarà azzardo o bluff? Tra poco sarà ora di girare le carte e lo scopriremo. Intanto a un mese dalla fine del calciomercato la sensazione è che ancora manchi qualcosa.