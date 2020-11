Lazio, via libera della Asl ai nazionali: Acerbi bloccato da FIGC in attesa di comunicazioni

Via libera ai Nazionali. La Asl di Roma a cui fa riferimento la Lazio non ha infatti posto nessun limite, o effettuato una comunicazione per quanto riguarda i giocatori che devono partite alla volta delle proprie squadre. Per questo motivo la società biancoceleste non ha potuto far altro che far partire i giocatori, alcuni come Milinkovic e Correa, già da ieri sera e altri che invece lasceranno Roma oggi. Diverso invece è il caso di Francesco Acerbi, per lui lo stop è arrivato direttamente dalla Federcalcio in attesa di nuove comunicazioni. A riportarlo è Sky Sport.