Lazio, via Marusic per provare il doppio colpo Kumbulla-Faraoni dal Verona

La Lazio sta lavorando per mettere a segno un doppio colpo in entrata dall'Hellas Verona con protagonisti Kumbulla e Faraoni. L'idea di Tare sarebbe quella di acquistare il connazionale per sostituire Radu e l'ex Inter per dare un'alternativa a Inzaghi sulla fascia destra. Un doppio colpo che potrebbe essere finanziato in gran parte dalla cessione di Marusic, esterno che ormai da settimane è finito nel mirino del PSG. A riportarlo è Tuttosport.