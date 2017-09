Lazio, vicino il rinnovo di De Vrij fino al 2019

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio continua a lavorare per il rinnovo di Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il difensore sarebbe convinto dalla proposta del club di 2 milioni a stagione fino al 2019, ma resta da stabilire l'entità della clausola rescissoria. Lotito vorrebbe metterla a 30 milioni, il giocatore a 25, per una fumata bianca che non dovrebbe tardare ad arrivare.