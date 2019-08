© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio guarda anche al futuro. Come riporta Il Messaggero il club biancoceleste è ad un passo da Strahinja Pavlovic, difensore classe 2002 del Partizan Belgrado. La Lazio, si legge, lo lascerebbe a giocare al Partizan in prestito per un'altra stagione.