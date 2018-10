Lazio, vittoria al momento giusto. Ma Milinkovic non è ancora lui

© foto di Federico Gaetano

Una vittoria fondamentale, quella trovata quest’oggi dalla Lazio contro la Fiorentina. Soprattutto perché arrivata dopo le sconfitte con la Roma e l’Eintracht in Europa League. Il gioco forse non è ancora quello dello scorso anno, ma intanto era giusto dare una risposta sul piano dei risultati. E ancora una volta a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato un Ciro Immobile autore del suo primo gol contro la squadra viola. Ma le note dolenti, seppur all’interno di un contesto di vittoria, non mancano. Perché Sergej Milinkovic-Savic, dopo il tam tam mediatico di quest’estate, non è ancora arrivato ai suoi livelli. E anche oggi contro la Fiorentina ha vissuto una gara da attore non protagonista. E le pagelle non mentono, col serbo che è risultato essere uno dei peggiori in campo al termine dei 90 minuti. L’impegno non è mancato, anzi. E la disponibilità neppure. Ma il livello della prestazione è rimasto comunque al di sotto degli standard e della valutazione estiva a 3 cifre. Ora la sosta per le Nazionali e un cambiamento di aria che potrebbe far bene al Sergente biancoceleste, con Montenegro e Romania che sembrano essere avversari giusti per tentare un rilancio sul campo dopo settimane difficili.