Lazio, volano gli stracci tra medico e nutrizionista: il club costretto a intervenire

Quando le cose non vanno come auspicato è normale che qualche frizione possa nascere tra le varie componenti di un club, cosa che è accaduta anche alla Lazio dopo il pesante ko subito contro il Milan. Il responsabile medico Pulcini nella giornata di ieri ha attaccato su Facebook il nuovo nutrizionista Iader Fabbri scrivendo: "Le bevande "energetiche" sono importanti e utili, ma non deve essere un "bibitaro" a prepararlo. Altrimenti si ottiene l'effetto contrario". L'accusa è che i gel energetici industriali fatti bere prima e all'intervallo creino degli scompensi che possono indebolire i calciatori sia in chiave rendimento che per quanto riguarda gli infortuni. La risposta piccata del nutrizionista non si è fatta attendere: "Questione d'invidia". Il club è intervenuto duramente per riportare la pace, perché ora anche lo staff deve restare unito, non è il momento delle polemiche. A riportarlo è Il Messaggero.