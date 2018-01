Lazio, Wallace: "Arriveremo in alto se rimaniamo concentrati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio Wallace, ospite dei microfoni di Lazio Style Channel ha parlato così dopo il successo sull'Udinese: "Dopo la partita del Chievo abbiamo visto gli errori, fatti da me e della squadra. Sono contento della fiducia e di aver aiutato la squadra oggi. Mi piace giocare più a sinistra in difesa, però stiamo lavando bene e sono a disposizione del mister. C'è tanta esperienza in questa squadra, siamo un gruppo maturo, un bel mix di giovani ed esperti. Ci divertiamo tutti insieme, siamo un bellissimo gruppo, arriveremo in alto se rimaniamo concentrati. Il mister lavora benissimo, noi diamo il massimo in campo. Poi oggi hanno segnato due nostri amici di lingua portoghese, siamo contenti per loro anche perchè aiutano noi difensori".