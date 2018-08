Lazio, Wallace su Ronaldo: "Era irritato ma si è scusato con la maglia"

Wallace, difensore della Lazio, sabato ha vissuto l'insidia, ma anche avuto da una parte il privilegio, di marcare Cristiano Ronaldo nella prima gara disputata dall'asso portoghese in casa, di fronte ai suoi tifosi. E il centrale biancoceleste ha raccontato le sensazioni a riguardo in un'intervista concessa a GloboEsporte:

"Durante la partita, si era un po' innervosito per un paio di miei falli su di lui. Sembrava un po' irritato, infastidito nei miei confronti. Per chiudere la questione, è venuto a scusarsi. Dato che parliamo entrambi portoghese è stato più facile. Mi ha fatto i complimenti, a quel punto gli ho chiesto la maglia e lui me l'ha data. La voglio mettere in un quadro, non la farò toccare a nessuno".