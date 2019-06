Lazio, Wesley obiettivo sfumato: per l'attacco tre piste italiane

© foto di Federico Gaetano

Tare l'ha scovato nel Club Brugge quando ancora i riflettori della Champions non si erano accesi su di lui. L'ha trattato per un anno, fallendo il tentativo di portarlo a Roma l'estate scorsa. Ma ora sul più bello, quando sembrava che l'operazione potesse avere esito positivo, il colpo di scena. Wesley - 22enne attaccante brasiliano - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa, che in poco tempo ha trovato l'accordo con il club belga sulla base di 25 milioni di euro. Non l'avrà presa benissimo il ds della Lazio, tanto sicuro di avere tra le mani un possibile talento da essere arrivato a formulare un'offerta di poco superiore ai 20 milioni. Cifra al di sopra dei normali standard biancocelesti.

Nelle idee societarie, Wesley avrebbe dovuto sostituire Caicedo, sia a livello numerico che di caratteristiche. Ora cambieranno le strategie e le ipotesi sono due: andare alla ricerca di un centravanti simile oppure sceglierne un altro delle qualità e attitudini diverse. In Italia i profili che piacciono sono soprattutto tre: Petagna, Pavoletti e Cutrone. Il primo è in orbita Lazio da almeno due anni, sempre per volontà di Inzaghi. Per prenderlo dalla SPAL però servirà avere un budget economico importante, anche se a Ferrara Lotito ha dei discorsi aperti: c'è da definire il prestito di Murgia e la situazione di Lazzari e Fares, due laterali molto apprezzati a Formello. Simile la situazione per il giocatore del Cagliari, che difficilmente si priverà del suo uomo offensivo di riferimento: se dovesse inoltre cedere Barella, non avrebbe neanche bisogno di fare cassa. E poi c'è il giovane talento del Milan, stimato nella Capitale per il suo spirito oltre che per il fiuto del gol. Tre giocatori molto diversi tra loro, che potrebbero integrarsi bene anche con Ciro Immobile. Bisognerà comunque aspettare diverse ore per capire su quale pista batterà la Lazio, che davanti si ritiene abbastanza coperta a differenza di altre zone del campo.