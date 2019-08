Lazio-Yazici è possibile. Pres. Trabzonspor: "Niente accordo col Lille"

Si raffredda, ma non salta definitivamente la pista che porta a Yusuf Yazici in casa Lazio. Il centrocampista classe '97, obiettivo dei biancocelesti per l'eventuale dopo-Milinkovic-Savic, piace molto anche al Lille, che non è ancora riuscito però a convincere economicamente il Trabzonspor. Queste le parole in merito del presidente del club turco, Ahmet Ağaoğlu: "L''interesse del Lille continua a esserci, i colloqui proseguono. Ma il nostro atteggiamento è sempre lo stesso: loro insistono con la prima offerta, noi, allo stesso modo, ribadiamo la nostra richiesta. Questa è la situazione. C'è una differenza importante tra quanto propongono e quanto invece vogliamo noi". Lo riporta Fotomac.