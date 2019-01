© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A dispetto delle parole di Lotito, che ha parlato di Davide Zappacosta come un rinforzo non necessario, la Lazio continua a lavorare per portare alla corte di Inzaghi l'esterno ex Torino, attualmente in forza al Chelsea. In particolare, secondo Il Messaggero, il suo agente, Alessandro Lucci, è da due giorni a Londra, anche per cercare uno spiraglio nelle resistenze del club di Abramovich. Il Chelsea, difatti, non vede di buon occhio operazioni con la formula del prestito, ma si sta cercando di aprire un fronte e portare a Lotito, comunque scettico, qualcosa di concreto.