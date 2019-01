Lazio-Zappacosta, giorni decisivi. L'alternativa è Ristovski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lazio al lavoro per l'acquisto di Davide Zappacosta. Come riporta il 'Corriere dello Sport', gli agenti sono al lavoro e nel giro di 48-72 ore a Londra ci sarà un vertice tra i procuratori dell’esterno e il Chelsea.

I blues, che valutano il laterale italiano 15 milioni di euro, sono disposti a cedere il calciatore ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'alternativa più economica è Stefan Ristovski, laterale dello Sporting Club: il giocatore macedone può arrivare in prestito con obbligo di riscatto.