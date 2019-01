© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' Davide Zappacosta la prima scelta della Lazio per la corsia destra. Il club biancoceleste (in basso i dettagli) è in contatto diretto con il Chelsea per provare a trovare la quadra. Lo scrive anche la 'Gazzetta dello Sport', che fa il punto anche sulle eventuali alternative al laterale del Chelsea: si tratta di Matteo Darmian (Manchester United) e Jacopo Sala (Sampdoria).